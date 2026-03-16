Roma, tamponamento tra tram: 10 feriti, mistero sulla dinamica

Sono dieci al momento i feriti dopo il tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Tutti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è accaduto all'altezza via Erasmo Gattamelata e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica. Sul posto è giunta la polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria. Solo intorno alle 9.30 è stata ripristinata la circolazione delle linee 5, 14 e 19. Lo riporta Atac in una nota. Nel corso della parziale interruzione - fa sapere l'Agenzia del trasporto autoferrotranviario della Capitale - la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus. I tecnici Atac sono intervenuti per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio. Al momento ci sono 3 feriti in codice giallo e 7 in codice verde.