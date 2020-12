Natale, ecco cosa si può fare oggi: rischio multe, assembramenti in casa e pessime sorprese in auto? La guida

25 dicembre 2020 a

Jungla di Natale, tra regole e cavilli. Sapete che cosa potete fare oggi, 25 dicembre? Qui un breve riassunto, una piccola guida per non incappare in multe e brutte sorprese prorpio oggi. In breve: negozi chiusi, assembramenti vietati, ma si può uscire in coppia oppure trasferirsi con tutta la famiglia nella seconda casa. Il Natale in zona rossa, secondo giorno di divieto imposto dal decreto del governo vi obbliga a spostarvi in ogni caso con l’autocertificazione.

Per quel che riguarda le visite, si può andare a trovare parenti e amici, ma nella stessa macchina potranno stare soltanto due adulti, consentito invece portare minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nel decreto viene inoltre specificato che lo "spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22", insomma è obbligatorio rispettare il coprifuoco e non si può uscire dalla propria regione regione. Possono uscire dalla regione solo «i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia». Chi va a trovare parenti e amici può anche fermarsi a dormire.

Nessun controllo nelle case, a meno che non vengano allertate le forze dell'ordine dai vicini. Occhio insomma a non fare troppo rumore: il disturbo della quiete pubblica, infatti, potrebbe costarvi una multa per assembramento o per il fatto che vi siano troppe persone extra rispetto ai conviventi che ricevono nella loro abitazione.

Di seguito, le linee guida suggerite dal governo per diminuire il rischio contagio al pranzo di Natale:

- Opportuno trascorrere le feste con il proprio nucleo familiare, al massimo due invitati.

- Indossare la mascherina quando non si sta a tavola e la distanza.

- Tenere le finestre aperte oppure areare le stanze almeno 2 o 3 minuti ogni ora.

- Tenere gli anziani e le persone fragili lontani dai bambini, se possibile in due tavoli separati quando si mangia.

- A tavola attenzione alle posate e ai bicchieri.

- Detergere e disinfettare le mani prima e dopo lo scambio dei doni.

