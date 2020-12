Santo Stefano in zona rossa, ecco che cosa è possibile fare oggi

26 dicembre 2020 a

Oggi è Santo Stefano, 26 dicembre. E gli italiani hanno bisogno di aiuto per orientarsi nella selva di divieti imposti dal governo. Oggi, come il Natale e domani, 27 dicembre, tutta Italia è zona rossa. Insomma, gli spostamenti sono vietati se non per "comprovate esigenze", motivi di lavoro, salute e urgenza: ma anche oggi c’è la possibilità di fare visita a parenti e amici, massimo in due e con minori di 14 anni che non sono conteggiati. Questo risulta dai chiarimenti pubblicati dal governo per rispondere a tutto ciò che rimane ancora poco chiaro nell’interpretazione del nuovo decreto. Dunque, ecco in rapida rassegna che cosa si può fare oggi.

- Coprifuoco: dalle 22 alle 5

- Sport e attività fisica: possibile uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva ma da soli. I parchi rimangono aperti. Si può portare a spasso i cane.

- Visite in coppia: possibile andare a trovare parenti e amici, ma a patto che si stia solo in due in macchina. E ancora, il decreto spiega che lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco e si deve rimanere nella propria regione. Possono uscire dalla regione soltanto "i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia". Chi va a trovare parenti e amici può anche fermarsi a dormire. Le visite nelle seconde case possono avvenire seguendo le stesse regole.

- Seconde case: sono raggiungibili all'interno della stessa regione; le coppie in visita possono fermarsi a dormire. Vietatissime le feste

