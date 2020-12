Montezemolo, a fuoco la villa di famiglia a Castiglione Torinese: tutti illesi, l'ipotesi sull'origine delle fiamme

26 dicembre 2020 a

Terrore nella notte a Castiglione Torinese, dove è andata a fuoco la villa di famiglia Cordero di Montezemolo. L'incendio è scoppiato intorno alle 21.30 del 25 dicembre sul tetto dell'abitazione, che si trova sulla collina di Castiglione in strada San Martino. Stando alle prime ipotesi, le fiamme sarebbero partite dalle luminarie poste sul tetto per le feste, si suppone per un cortocircuito.

La villa è di proprietà del notaio Marco Cordero di Montezemolo, 71 anni, di due anni più giovane del fratello Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria. Al momento dell'incendio, Marco Cordero non si trovava in casa. Presenti al contrario i suoceri, fortunatamente illesi: l'allarme è stato dato dai vicini di casa.

Impressionanti le fiamme, visibili da molto lontano anche per la posizione della villa: per domarle, sul posto sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco da tutta la provincia con numerose squadre che hanno lavorato fino a notte fonda. I pompieri hanno anche tratto in salvo gli animali che vivono nella tenuta. Ancora in corso da parte dei carabinieri gli accertamenti su quanto accaduto.

