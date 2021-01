Capodanno, party illegale nel resort sul Garda: "Numero 1 alla sciabola", il video dalla festa

02 gennaio 2021 a

"Il numero 1 alla sciabola". Scene dal party di Capodanno illegale organizzato al Luxury Bay Spa Resort, sul Garda: dopo i video apparsi sui social nonostante l'avvertimento degli organizzatori di non pubblicare nulla, è stato presentato un esposto in Tribunale e decine di partecipanti sono già stati multati per violazione dell'ultimo Dpcm Natale che proibiva feste ed eventi nei locali, assembramenti e imponeva il coprifuoco alle 22.





Selvaggia Lucarelli, su Twitter e Instagram, ha condiviso varie testimonianze di chi c'era, in un clima totalmente Covid-free (nel senso, ovviamente, di rimozione del pericolo): tutti senza mascherina, nessuna distanza di sicurezza, brindisi incrociati, baci e abbracci. L'apoteosi del pericolo contagio, insomma. Ivan Favalli, gestore del resort di lusso di Padenghe sul Garda, si è difeso sui social: "Se ho sbagliato qualcosa, mi assumo le mie responsabilità. Non siamo delinquenti, quello che abbiamo guadagnato ieri serve per sopravvivere".

Capodanno, la foto che imbarazza il governo. "Non pubblicate niente", Dpcm Conte e Viminale "stracciati"

