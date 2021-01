Coronavirus, bollettino 2 gennaio: tornano a salire ricoveri e intensive, tasso di positività al 17,6 per cento

02 gennaio 2021 a

a

a

Il bollettino di sabato 2 gennaio rilasciato dal ministero della Salute lascia il tempo che trova, dato che risente fortemente della festività di Capodanno. Nel giro di 24 ore infatti i contagi sono passati da oltre 22mila a 11.831 su 67.174 tamponi analizzati, quasi 100mila in meno di ieri: il tasso di positività è schizzato alle stelle, arrivando al 17,6% (+3,5), dopo che ieri aveva già toccato il 14,1%. Inoltre rispetto a ieri sono stati contati 9.166 guariti in più e 364 morti, un numero in calo rispetto ai 462 di ieri. Per quanto riguarda la situazione del sistema sanitario nazionale, per la prima volta dopo oltre un mese aumentano contemporaneamente gli ingressi in reparti Covid (+126) e quelli in terapia intensiva (+16). Procede invece ancora a rilento la somministrazione del vaccino: finora a ricevere la prima dose sono state poco più di 46mila persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.