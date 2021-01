Pollenza, il vice-sindaco perde la testa contro i vandali: "Le madri putt*** che vi hanno messo al mondo"

04 gennaio 2021 a

Robe da mattia a Pollenza, comune nelle Marche, provincia di Macerata. A Capodanno, infatti, sono state devastate le vetrate del municipio da parte di alcuni balordi, il tutto con delle bombe carta. E da matti c'è anche la reazione del vicesindaco, Andrea Primucci, il quale ha scritto sul suo profilo Facebook quanto segue: "La natura non è stata benevola con voi: vi ha dato un cervello grande come l’atomo di una nocciolina. I primi soldi che il comune spenderà nel 2021 saranno per riparare gli effetti del vostro eroico gesto. Potevano essere utilizzati per sistemare un parco o una strada. Ma la colpa non è vostra. È della vostre madri putt*** che vi hanno messo al mondo". Insomma, il vice-sindaco dice e non dice. Infine, ultima "curiosità": la vicenda è stata rilanciata sui social da La Provincia Marche con il seguente titolo, ripreso e stigmatizzato da Selvaggia Lucarelli:

