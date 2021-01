Clemente Mastella a Omnibus contro il governo: "Benevento, solo 20 siringhe per i vaccini"

05 gennaio 2021 a

E' molto severo il giudizio di Clemente Mastella sull'operato del governo fino a oggi. Secondo il sindaco di Benevento, ospite di Omnibus su La7, alla fine Giuseppe Conte non cadrà e l'esecutivo andrà avanti. Ma nel frattempo si sarà perso molto tempo e si agirà in ritardo. Alle domande della conduttrice, Gaia Tortora, sulle risorse del Recovery Plan, il primo cittadino ha risposto in maniera dura: "Non c’è una visione sul futuro e su quello che si vuole costruire dopo la crisi. Bisogna investire sui giovani, ma anche sulle infrastrutture”. E ancora: "Come cittadino vedo le angosce e i drammi delle persone e invece a Roma si discute su chi sarà il prossimo ministro degli Esteri". Per non parlare poi del fallimento sul fronte vaccini. "Ci sono solo 20 siringhe per i vaccini nell'ospedale di Benevento! La gente se ne fotte di chi è il responsabile! Ha perso la fiducia nelle istituzioni!", ha denunciato infine Mastella.

