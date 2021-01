Vaccino, Vincenzo De Luca: "Non mi è successo nulla, solo stordito" e tira fuori l'attestato per convincere i campani

08 gennaio 2021 a

Chi farà il vaccino in Campania avrà un attestato. Lo ha comunicato il governatore Vincenzo De Luca, mostrando in diretta Facebook un fac-simile della tessera. "Speriamo così di incentivare ulteriormente le persone a vaccinarsi", ha affermato il presidente della Regione, fissando come obiettivo 20mila inoculazioni al giorno. Parlando invece delle polemiche relative alla sua vaccinazione, De Luca ha attaccato i suoi detrattori: "Sciacallo chi mi ha accusato di aver fatto il vaccino, ho ritenuto giusto dare l'esempio. Ho fatto come Biden e Netanyahu. Ho fatto da cavia per la prima somministrazione, non mi è successo niente, tranne un po' di stordimento". Infine il governatore campano è tornato a rimproverare il governo per i suoi provvedimenti: "Solo mezze misure che servono a produrre due risultati: prolungare l’epidemia e mandare l’Italia al manicomio, cittadini e categorie economiche". Ecco perché ha suggerito all'esecutivo "misure semplici che valgano per tutta Italia all’insegna della prudenza fino a fine gennaio". In particolare la soluzione sarebbe "un unico colore per tutta Italia, zona arancione a eccezione per quelle regioni che sono zona rossa".

