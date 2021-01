Dpcm, "Regioni perplesse dalla soglia che fa scattare la zona rossa": convocato il vertice col governo

09 gennaio 2021 a

È stato convocato lunedì 11 gennaio alle 10.30 l’incontro tra governo e Regioni per mettere a punto il nuovo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio. All'incontro, voluto dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, parteciperà in video conferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Stando a quanto riporta l’Ansa, il nuovo decreto non dovrebbe essere diverso da quello attuale, ma si sta comunque pensando di introdurre ulteriori misure restrittive per frenare il Covid.

Sul tavolo, per esempio, la proposta avanzata dall’Istituto superiore di sanità: il passaggio automatico alla zona rossa se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Proposta che, manco a dirlo, ha incontrato la perplessità dei governatori, che non gradiscono che vengano rivisti i parametri sull'incidenza dei casi, applicando automaticamente il lockdown. Soprattutto perché con la soglia indicata dagli esperti dell'esecutivo finirebbero direttamente in zona rossa diverse regioni, a cominciare da Emilia Romagna e Veneto. E se l'asse Bonaccini-Zaia dovesse essere compatto su questo punto, allora l'ennesimo scontro governo-Regioni sulla gestione dell'emergenza sanitaria sarebbe inevitabile.

