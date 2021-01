Giuseppe Conte, il messaggio-choc in vetrina: "Speriamo che il premier muoia"

17 gennaio 2021 a

La rabbia di chi viene soffocato da questo governo e dai suoi divieti. Dalle chiusure a raffica. Dall'incapacità di non trovare altre soluzioni rispetto a chiudere sempre e chiudere tutto. Una rabbia che talvolta, per esempio nel caso in questione, si sfoga in forme che però non sono accettabili. Del caso ne dà conto Selvaggia Lucarelli su Twitter. A parlare ci pensa la fotografia. Siamo a Cernusco sul Naviglio, hinterland di Milano, e nello scatto si vede l'ingresso di un negozio. In vetrina la scritta saldi e l'avviso: "Accesso consentito a max 3 persone". Ma non solo. C'è anche un secondo messaggio, tutto rivolto contro Giuseppe Conte, il premier delle serrate: "L'unica 'speranza' è che muoia Conte", recita il biglietto, in cui è evidente anche il riferimento al ministro della Salute, Roberto Speranza.

