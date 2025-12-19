Reggio Emilia, via Gesù dai canti di Natale. Il leghista Rinaldi: "Comunisti mangiapreti"

In una scuola di Reggio Emilia è stato 'cancellato' il nome di Gesù dai testi delle canzoni natalizie, riscrivendo la recita dei bambini per non offendere le altre religioni professate da alunni di origine straniera. A denunciarlo, come riporta il Resto del Carlino, è la Lega.
"Alla scuola elementare San Giovanni Bosco - ha detto Alessandro Rinaldi, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Reggio Emilia - è stato modificato il testo della canzone 'Din Don Dan', eliminando il riferimento al buon Gesù in nome dell'inclusione. Una scelta sbagliata, ideologica e profondamente diseducativa".
"Siete rimasti i comunisti mangiapreti del dopoguerra - ha proseguito Rinaldi -. Siete rimasti quelli. Pensavo che nel 2025 la sensibilità anche dei rappresentanti politici del centrosinistra avesse fatto dei passi in avanti. Perché dire che modificare il nome di Gesù in una strofa di Natale è un messaggio di inclusione è un qualcosa di ripugnante di cui io mi vergogno. E mi vergogno di sentire e di ascoltare in questa sala affermazioni di questo tipo. Modificare il nome di Gesù in una canzone per bambini, non è un messaggio di inclusione - ha concluso il leghista -, è un messaggio di ignoranza. Questa è la realtà".