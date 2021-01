Coronavirus, bollettino 21 gennaio: 14.078 contagi e 521 vittime, ma cala la pressione sugli ospedali

21 gennaio 2021 a

a

a

Dopo l’impennata di 603 morti fatta registrare martedì, la situazione coronavirus si è stabilizzata anche se rimane ancora molto pesante dal punto di vista della mortalità. Il bollettino di giovedì 21 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 14.078 contagiati, 20.519 guariti e 521 deceduti: numeri sostanzialmente in linea con quelli di ieri, anche per quanto riguarda il numero dei tamponi analizzati (267.567) e il tasso di positività (salito leggermente al 5,3%, ma comunque dimezzato da quando si contano anche i test rapidi). Confermato anche il trend in discesa dei ricoveri in ospedale: nelle ultime 24 ore il saldo dei reparti Covid è stato -424, mentre quello delle terapie intensive -43, anche se si registrano comunque 155 nuovi ingressi in rianimazione, dove la mortalità incide ancora in maniera pesante. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, il dato aggiornato parla di 1.266.402 italiani vaccinati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.