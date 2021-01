Don Francesco, a Benevento l'omelia-choc del prete: "Il vaccino una porcheria. Visto quell'uomo? Finito nella bara"

25 gennaio 2021 a

Un'omelia contro il vaccino. È successo a Paduli, Benevento. Qui Don Francesco si è lasciato andare a una personalissima e infondata tesi sull'antidoto contro il coronavirus. "Pensate che questi che stanno inventando i vaccini lo fanno per il vostro bene? - ha chiesto durante la messa ai fedeli -. E pensate che dopo che vi hanno iniettato questa porcheria fatta anche con gli aborti non potete più morire?". Il parroco porta all'altare qualche esempio: "Vedete cosa è successo a quell’uomo rientrato a casa dopo un vaccino e morto per infarto. Pensava che si era salvato, il giorno dopo lo hanno messo nella bara“.

Parole, quelle che hanno indignato molte persone, seguite da un tentativo di giustificazione. "Chi ha ritagliato questo pezzo ha omesso tutto il discorso precedente - ha scritto Don Francesco su Facebook -. Non era sull'opportunità o efficacia del vaccino. Le medicine sono necessarie alla salute ma portano con sé indubbie controindicazioni". Nessuna rettifica, dunque.

