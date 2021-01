Coronavirus, a Varese il primo caso di variante brasiliana: "Ricoverato precauzionalmente"

25 gennaio 2021 a

a

a

Dopo quella inglese, in Italia arriva anche la variante brasiliana del coronavirus. Il primo caso è stato registrato all'ospedale di Varese. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Malpensa via Madrid. "Il soggetto - riferisce l'Ats di Insubria - è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per accertamenti presso il reparto di malattie infettive. Anche i familiari del caso sono stati sottoposti in sorveglianza da ATS e sono state avviati gli accertamenti conseguenti". L'Agenzia di Tutela della Salute, in accordo con la Direzione Welfare di Regione Lombardia e l’Istituto Superiore di Sanità, sta monitorando la situazione.

"Rinunciamo al vaccino, non funziona". Covid, una drammatica notizia dalla Francia: le conseguenze della resa su tutta Europa

E ancora, evidenzia Ats: "Sono state adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante brasiliana sul nostro territorio e, ad oggi, la situazione non è motivo di allarme".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.