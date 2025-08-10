Varese, ira della Lega contro il consigliere Pd: "Utilizzo inappropriato tricolore"

E il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro , non è da meno: "Ci sarebbe da ridere e non da piangere, ricordando le immagini di Fantozzi giudice popolare o Benigni finto ispettore ministeriale nel film “La vita è bella”, se non fosse che questo utilizzo illegittimo e anche fortemente inopportuno della fascia da sindaco di tutti i varesini non si inserisse in un quadro più ampio di continuo sfregio del regolamento comunale e mancanza di rispetto verso le opposizioni".

La sinistra o si rifiuta di indossare la fascia tricolore, o la indossa quando non dovrebbe. È il caso di Alessandro Pepe. Il consigliere del Pd ha sollevato un vero e proprio polverone, con la Lega che si è detta indignata. Il consigliere comunale della Lega Stefano Angei ha depositato un’interrogazione a seguito della diffusione di alcune fotografie che ritraggono il consigliere comunale Pepe durante un’occasione ufficiale con indosso la fascia tricolore da sindaco. Ma "secondo quanto stabilito dalla normativa vigente – sbotta la Lega – la fascia può essere indossata esclusivamente dal sindaco, dal vicesindaco o da chi officia matrimoni civili".

Bordonaro sottolinea come "la fascia non è né un complemento d’abbigliamento né un feticcio da esibire. Varese è un comune capoluogo, e serve ristabilire rispetto e senso delle istituzioni". Il caso è arrivato fino a Palazzo Estense: "Ho appena depositato un’interrogazione per capire chi abbia autorizzato il consigliere Pepe a indossare la fascia e in base a quale normativa, considerando che, per legge, può essere utilizzata solo dal sindaco o dal vicesindaco e pochi casi previsti dalla normativa. Questa è l’ennesima mancanza di rispetto verso l’istituzione comunale e verso tutta la cittadinanza. Ci chiediamo se la concessione della fascia sia stato un 'contentino' al consigliere Pepe per la sua fedeltà incondizionata a tutte le iniziative dell’amministrazione, anche quelle più inopportune e contestate", ha tuonato Angei.