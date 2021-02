Coronavirus, bollettino 2 febbraio: 499 morti e ricoveri ordinari in aumento, i contagi sono 9.660

02 febbraio 2021 a

Continua a essere stabile la situazione epidemiologica dell’Italia, che non riesce a migliorare ulteriormente a causa della mancanza di ulteriori provvedimenti (ma d’altronde chi dovrebbe prenderli? È tutto fermo in nome della crisi di governo), ma che allo stesso tempo non peggiora. E questa è già di per sé una bella notizia: il bollettino di martedì 2 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.660 contagiati, 18.976 guariti e 499 morti. Quest’ultimi sono tornati ad aumentare, confermando purtroppo un fenomeno che non si riesce a controllare: i decessi legati al Covid hanno raggiunto quota 89.334 nel nostro Paese, che presto arriverà a superare quota centomila.

Per quanto riguarda la situazione del servizio sanitario nazionale, il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +57 (20.317 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è -38 (2.214) ma con 158 nuovi ingressi, segno che la mortalità incide ancora in maniera molto importante. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che ha superato i 2 milioni di persone che hanno ricevuto la dose: di preciso sono 2.083.364 i vaccinati in totale. Inoltre oggi è arrivato anche il via libera da parte del Cts dell’Aifa alla somministrazione del vaccino AstraZeneca anche tra gli over 55 in buona salute.

Migliora sensibilmente la situazione delle singole regioni: oggi nessuna ha fatto registrare la quadrupla cifra di contagio. Quella con il più alto numero di nuovi casi è la Sicilia con 984, seguita dalla Campania (919) e dalla Lombardia (912). Quest’ultima ha appena nominato Guido Bertolaso per la gestione della campagna di vaccinazione: il medico 70enne ha promesso che verrà portata avanti “24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana”. Non solo, perché ha anche posto il traguardo di vaccinare “tutta la regione Lombardia prima della fine di giugno. Se avremo vaccini, sarà assolutamente possibile e ce la faremo, ve lo garantisco”.

