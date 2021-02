Coronavirus, il bollettino del 5 febbraio registra un lieve "peggioramento generale": 14.218 nuovi casi e 377 decessi

05 febbraio 2021 a

Crescono i contagi e diminuiscono i decessi. Il bollettino del 5 febbraio registra nelle ultime 24 ore 14.218 nuovi casi di coronavirus e 377 vittime. Nella giornata precedente questi invece erano rispettivamente 13.659 e 422. Cifre che portano il totale di chi ha contratto il Covid da inizio pandemia a 2.611.659 e dei morti a 90.618. Oggi le persone guarite o dimesse sono 14.995 (ieri +17.680). Sale il tasso di positività per il terzo giorno di fila e raggiunge il 5,2 per cento. Calano invece i ricoveri in terapia intensiva che toccano quota 2.142 (-9 rispetto a 24 ore fa). Mentre in totale sono stati 270.507 i tamponi effettuati (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno)

"La situazione - ha commentato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza - è piuttosto stabile, i dati di oggi lo confermano. Abbiamo oltre 14mila nuovi positivi, un numero elevato ma siamo abituati ad oscillazioni quotidiane. E un numero di decessi che purtroppo è sempre piuttosto elevato". A fargli eco Silvio Brusaferro: "Ci troviamo di fronte a una situazione di decremento lentissimo, fondamentalmente in una situazione di stabilità", ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. L’indice Rt nazionale resta fermo a 0,84 (lo stesso della scorsa settimana), ma in 13 regioni il trend dei casi è in aumento, parlando di "un piccolo peggioramento generale".

