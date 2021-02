Coronavirus, bollettino 6 febbraio: meno morti per il secondo giorno di fila, migliorano tutti i dati. Il Cts ci ripensa su ristoranti e bar?

06 febbraio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a migliorare lentamente, ma costantemente. Il bollettino di sabato 6 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.442 contagiati, 15.138 guariti e 385 morti su 282.407 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 4,8 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Quindi per il secondo giorno consecutivo il dato dei decessi è sotto quota 400: una buona notizia dopo settimane di grosso imbarazzo da questo punto di vista, ma che andrà confermata nel medio-lungo termine, provando a scendere ulteriormente.

Nel frattempo continua il sensibile miglioramento della situazione ospedaliera: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -167 (19.408 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è -32 (2.110). Gli attualmente positivi restano comunque tanti, oltre 425mila, ma di questi la stragrande maggioranza è asintomatica o comunque in isolamento domiciliare (405.516). Inoltre sta procedendo la campagna di vaccinazione, più o meno sul ritmo delle 100mila unità al giorno: oggi risultano 2.435.489 le persone che hanno ricevuto la dose.

Per quanto riguarda le regioni, in quattro hanno fatto registrare la quadrupla cifra di nuovi casi: si tratta della Lombardia (1.923), della Campania (1.546), dell’Emilia Romagna (1.383) e del Lazio (1.014). Tutte le altre sono in tripla cifra, fatta eccezione per Basilicata (85), Molise (78) e Valle d’Aosta (8). In base agli ultimi bollettini, e al monitoraggio settimanale secondo cui l’Rt medio nazionale è pari a 0.84, chissà che il Comitato tecnico scientifico non possa rivedere nelle prossime settimane il parere negativo espresso sulla riapertura serale dei ristoranti, almeno nelle zone gialle: ci sarà tempo per discuterne, di sicuro fino a marzo si proseguirà in questo modo.

