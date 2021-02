Coronavirus, bollettino 7 febbraio: meno morti per il terzo giorno di fila, ma aumenta il tasso di positività

07 febbraio 2021 a

Il bollettino del ministero della Salute registra 11.641 nuovi contagi su 206.789 tamponi (molecolari e antigenici). I decessi in un giorno sono 270 (ieri erano 385). I ricoveri ordinari calano di 142 unità (ora sono 19.266) e le terapie intensive diminuiscono. di tre unità (ora 2.107). Il dato che preoccupa è il tasso di positività che sale al 5,6%, ieri era al 4,8 per cento. Nel frattempo l'Umbria ha istituito la zona rossa in provincia di Perugia da domani lunedì 8 febbraio. Studiando i dati degli ultimi giorni si nota che la curva ha raggiunto una sorta di assestamento. Si viaggia tra i 13 mila (oggi sotto i 12mila ampiamente) e i 14 mila casi quotidiani.

Resta però alto il numero dei morti, mentre l’indice di positività, che segna il rapporto tra tamponi e contagi, oscilla da giorni in un range tra 3,5% e 5%. Continua a preoccupare l’indice Rt, superiore a 1 in 13 regioni. Intanto il ministro Speranza ha firmato il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'Aifa. Sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca.

Infine oggi Papa Francesco è tornato ad affacciarsi alla finestra dello studio dell'appartamento pontificio per recitare l'Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, dopo mesi di restrizioni durante i quali la preghiera è stata trasmessa in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico. In totale sono oltre 105 milioni i casi di Covid-19 nel mondo e oltre 2,3 milioni il numero dei morti.

