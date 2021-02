Coronavirus, bollettino 13 febbraio: 13.542 contagi e 311 vittime, calano i ricoveri. I trend della settimana

13 febbraio 2021 a

Continua sensibilmente a migliorare la situazione epidemiologica dell’Italia, anche se il monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss ha registrato venerdì 12 febbraio un rialzo dell’indice Rt nazionale (da 0,84 a 0,95). Il bollettino di sabato 13 rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.532 contagiati, 13.973 guariti e 311 morti, in diminuzione rispetto a sette giorni fa, quando invece erano stati 385. Si conferma quindi il trend settimanale di leggero miglioramento dal punto di vista dei decessi, anche se non siamo ancora definitivamente fuori dal tunnel e non lo saremo fino a quando la campagna di vaccinazione non avrà raggiunto livelli molto alti.

Nel frattempo, però, continua il lento ma costante miglioramento della situazione del sistema sanitario nazionale. Oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -236 (18.500 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è -33 (2.062) a fronte di 118 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 401.413, la stragrande maggioranza dei quali è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare (380.851) senza richiedere cure ospedaliere.

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, arrivata a quota 2.935.985 persone che hanno ricevuto la dose: circa 500mila in più rispetto a una settimana fa. Per quanto riguarda le regioni, in quattro hanno fatto registrare la quadrupla cifra di contagio: guida la Lombardia con 2.277, seguita da Campania (1.751), Emilia Romagna (1.488) e Lazio (1.060).

