Coronavirus, il bollettino del 21 febbraio: 13.452 nuovi casi e 232 morti. Ma schizza il tasso di positività

21 febbraio 2021 a

a

a

Calano contagi e vittime da coronavirus. Il bollettino di oggi, 21 febbraio, registra 13.452 nuovi casi (ieri erano +14.931) e 232 vittime a fronte delle 251 del giorno precedente. I numeri portano così a un totale di 2.809.246 persone che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio dell’epidemia e 95.718 vittime da febbraio 2020.

Nelle 24 ore sono 8.946 le persone guarite o dimesse, mentre sono +79 (ieri -106) i posti letto occupati nei reparti ordinari degli ospedali. Vedono un netto rialzo quelli in terapia intensiva (TI) che ad oggi sono +31 (ieri +4), portando il totale dei malati più gravi a 2.094. Questo porta i nuovi ingressi in TI a +125 (ieri +137).

Cifre, queste, che vanno di pari passo con il calo di tamponi. Questo sono stati 250.986, ovvero 55.092 in meno rispetto a ieri quando erano stati 306.078. Ad aumentare invece il tasso di positività che schizza al 5,3% a fronte del 4,9% di ieri. Pesano molto sui numeri le varianti riscontrate sul territorio italiano. E c'è addirittura chi pensa ai lockdown locali. Nel Lazio la variante inglese sta facendo crescere drammaticamente il bilancio dei ricoverati. In Umbria, invece, si registra il primo morto da variante brasiliana: un uomo di 67 anni deceduto all'ospedale di Chieti dopo essere rientrato dalla regione, dove Perugia e il Ternano sono in zona rossa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.