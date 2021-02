Alberto Genovese, il socio Daniele Leali in altri guai: blitz della polizia, come lo beccano nel locale

23 febbraio 2021 a

a

a

Grosso imbarazzo per Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese indagato per cessione di droga nell'ambito del processo per stupro intentato contro l'imprenditore da alcune giovanissime ragazze. Questa volta Terrazza Sentimento, l'attico milanese di Genovese teatro di eccessi e violenze, non c'entra. Ma siamo sempre nell'ambito delle serate "pazze" e senza regole. Intorno alle 23 dello scorso venerdì sera, come riportato dal Corriere della Sera, un paio di pattuglie della Polizia locale sono intervenute in via Vittoria Colonna, nei pressi di piazza Buonarroti (zona Citylife, una delle più esclusive di tutta Milano), per porre fine a una festa clandestina in un bar.

"Ora devi darmi il c***": Giletti sotto choc: Alberto Genovese, parla la 18enne vittima di stupro. L'orrore | Video





I movimenti sospetti degli avventori, hanno confermato i sospetti degli agenti, che hanno identificato una quindicina di persone intente a parlare, bere e schiamazzare, senza mascherina e in spregio all'ordinanza anti-Covid che impone la chiusura dei locali notturni e il divieto di assembramento. Fatto purtroppo abbastanza comune a Milano, ma di inconsueto c'è stato altro.

"Genovese? Cosa gli piaceva vederci fare". Le due vittime da Giletti, senza censura: crollano in lacrime, dettagli terrificanti





Dopo aver raccolto i documenti dei 14 presenti, i vigili si sono ritrovati in mano una patente di guida vecchia, rovinatissima e irriconoscibile che non aveva proprietario. Informandosi con i partecipanti alla festa sono riusciti a risalire all'identità della persona volatilizzata: era proprio Leali, imprenditore di locali notturni famosissimo a Milano, anche prima di conoscere Genovese, che dopo aver consegnato il documento era letteralmente fuggito dal locale senza attendere la sua riconsegna dopo "l'ispezione". Leali, sottolinea il Corsera, "non rischiava alcun provvedimento, se non la multa per la violazione del coprifuoco e del divieto di assembramento". Multa che in ogni caso gli verrà recapitata a domicilio. La patente dal nome illeggibile è invece finita in Prefettura perché non in regola e da rifare. Quisquilie, rispetto ai guai di Genovese.

"Deriva necrofiliaca": Alberto Genovese oltre l'immaginabile. Sesso coi morti, la rivelazione della dottoressa Andreoli | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.