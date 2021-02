Caserta, la studentessa sbaglia risposta e il prof la umilia: "Tutti morti". Interviene la madre: roba da matti, il video

25 febbraio 2021 a

Il professore perde la testa e massacra la studentessa. Il video, che riprende l’esame di una giovane iscritta alla facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta, sta facendo il giro del web. Con ogni probabilità, riporta il sito casertace.net, il filmato è stato realizzato e diffuso da qualcuno che stava assistendo all'esame dal proprio computer. Il docente pone una domanda sul processo di divisione cellulare in un soggetto morto ma la ragazza sbaglia e il professore perde completamente la brocca.

Secondo l'insegnante, infatti, non è possibile che la studentessa, ormai al sesto anno di medicina, non sappia ancora come funziona la morte cellulare. La reazione del docente è però talmente feroce che la giovane scoppia a piangere davanti a tutti: "Professore, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?", si sfoga. A quel punto il professore ribatte ancora più duramente: "Ma tu devi andare a fare il medico. Al sesto anno parli ancora di divisione cellulare nel morto?".

La tensione sale alle stelle, tanto che interviene pure la madre della studentessa, che evidentemente aveva assistito a tutta la scena: "No, io devo intervenire. Sono la mamma e devo intervenire. Sono un medico anch’io. Lei sta mortificando mia figlia. Ci sono modi e modi. Mia figlia è esaurita", spiega adirata.

Quindi il professore prova a difendersi: "Ma signora, nel morto la divisione cellulare! Ora è colpa mia se sua figlia si è esaurita? Cosa devo comprendere? Deve andare a curare la gente, che cosa dobbiamo comprendere? Li ammazza! Ma ci faccia la cortesia", insiste.

Una storia che non ha un lieto fine. La donna, infatti, ha esposto una denuncia contro il professore e un’altra contro ignoti per la condivisione del video sui social. Finirà tutto in tribunale.

Qui il video

