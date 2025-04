Sabrina Nardella morta dopo un intervento estetico: cosa si scopre sulla clinica

Una nuova, assurda morte post-operatoria. C'è sgomento e dolore a Gaeta per la scomparsa di Sabrina Nardella, 38 anni appena, parrucchiera e mamma di due figli, particolarmente conosciuta nella città del litorale pontino. La donna si era sottoposta giovedì a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Subito dopo l'operazione, un intervento di routine in day hospital, aveva accusato un malore.

Tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati purtroppo vani. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine e già disposto l'autopsia, che sarà determinante per accertare se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze da parte dei sanitari. Particolare non secondario: la clinica dove è stata operata la 38enne è stata già sotto i riflettori per altri due casi relativi ad altre vicende giudiziarie legate alla medicina estetica.

"Stamane - spiega il sindaco di Gaeta il sindaco Cristian Leccese - ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia", spiega il primo cittadino del Comune nel sud della provincia di Latina. "Sabrina era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l'attività di parrucchiera nel centro cittadino. La sua scomparsa improvvisa, le cui circostanze saranno chiarite, avvenuta presso una clinica privata, non manca di suscitare tristezza e cordoglio nella nostra comunità. Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio. A loro le mie sentite condoglianze e in questo difficile momento tutta la mia vicinanza".