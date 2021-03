Vaccino, la rinuncia di un 91enne commuove l'Italia: "La dose prima a questa signora". A chi la offre (senza riuscirci?)

01 marzo 2021 a

Un uomo di 91 anni a Massa ha offerto la propria dose di vaccino anti-Covid a una madre con un figlio disabile, che si chiama Mattia. Una donna che deve proteggere se stessa per proteggere suo figlio. «Vaccinate prima lei - ha detto il 91enne - È una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni...». La donna ha infatti spiegato che nonostante il figlio, 22 anni e affetto da una grave disabilità, sia stato chiamato dal centro Anffass che frequenta a Massa per essere sottoposto a vaccinazione, hanno deciso di rifiutarla perché «la vaccinazione potrebbe essere pericolosa» per il giovane. L'anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi.

Così l'anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione il prossimo giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi. Resta però ancora da comprendere se il gesto di generosità possa superare i protocolli, insomma, non è chiaro se sarà approvato dalla autorità sanitaria.

Nel dettaglio, la donna ha spiegato che nonostante il figlio, 22 anni e affetto da una grave disabilità, sia stato chiamato dal centro Anffass che frequenta a Massa per essere sottoposto a vaccinazione, hanno deciso di "declinare l'invito" perché "la vaccinazione potrebbe essere pericolosa" considerate le condizioni del ragazzo. Da qui la proposta di vaccinare loro, i genitori, per proteggere il figlio disabile, cosa che dovrebbe essere diritto di tutte le famiglie che hanno a che fare con la disabilità in casa. "In uno scenario come questo il vaccino per noi genitori che lo assistiamo potrebbe essere una soluzione alle nostre paure e come noi anche altre famiglie vivono la nostra stessa ansia. Mattia vive in una bolla al riparo da ogni possibile contagio", ha spiegato la madre di Mattia in un toccante appello.

