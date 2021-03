Covid, il bollettino dell'1 marzo: morti e tasso di positività aumentano, "prima volta da gennaio"

01 marzo 2021 a

Frena la curva dei contagi da Covid, con 13.114 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano 17.455 in più). Tendenza ormai nota al lunedì, quando il numero di tamponi processati cala sensibilmente nel weekend, Ma aumentano i morti: 246 (ieri erano +192), per un totale di 97.945 vittime da febbraio 2020. Aumentano anche le persone guarite rispetto a ieri, 10.894 (domenica erano state 6.847). Stando al bollettino del 1 marzo, gli attuali positivi risultano essere in tutto 424.333, +1.966 rispetto a ieri (+10.401 domenica). "Sale l'incidenza dei contagi negli Under 20, valori più alti tra i 13 e i 19 anni". L'Istituto Superiore di Sanità conferma il trend osservato nelle ultime settimane e che focalizza la nuova frontiera della terza ondata nei cluster e nei focolai nati nelle scuole, con conseguenze inevitabili poi all'interno delle famiglie.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 170.633, 86.391 in meno rispetto a ieri quando erano stati 257.024, per contro però aumenta sensibilmente il tasso di positività: oggi è al 7,7%, contro il 6,9% di ieri. Il vero confronto, dunque, non è tanto da fare tra lunedì e domenica ma tra lunedì e lunedì precedente, quando il tasso di positività era del 5,6%. Tra l'altro, per la prima volta da dal 15 gennaio quando si è iniziato a considerare anche i test rapidi, il tasso ha superato il 7%. Dati che confermano quanto anticipato dal ministro per la Salute Roberto Speranza: "La curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Servono coraggio e decisioni coerenti", Tra le regioni, quella in maggior sofferenza oggi è l'Emilia Romagna, che registra l'incremento più rilevante di nuovi casi (+2.597), seguita dalla Lombardia (+2.135). Sopra quota mille nuovi positivi anche Campania (+1.896), Piemonte (+1.155) e Lazio (+1.044). In coda la Valle d’Aosta con soli 3 contagiati in più 24 ore.

