Forum Lex, stupro virtuale e linguaggio della violenza al congresso mondiale delle Scienze forensi

01 marzo 2021 a

Dal 5 al 7 marzo 2021 avrà luogo il Global Webinar on Forensic Science, “Exploring the new heights of Excellence in Forensic Science Research and Development”, un evento a livello mondiale, che vedrà la presenza di esperti forensi di fama internazionale, tra cui il Prof. Bull Ray Presidente dell’European Association of Psychology and Law, provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dall’India, dall’Egitto, dal Marocco, dagli Emirati Arabi, dall’Italia, dalla Romania, finanche dall’Azerbaijan. Selezionate quali Delegate italiane anche la presidente dell’Associazione Forum Lex Iolanda Ippolito Criminologa Investigativa, esperta in Politiche per la Sicurezza e Politiche di Genere e la Responsabile Forum Lex per la Regione Piemonte Giuseppina Seppini, criminologa, Analista Forense e Analista Emotusologa. Il loro abstract dal titolo “Virtual rape and victim blaming. The language of violence between dominance and submission” è stato selezionato dalla commissione per una presentazione orale al congresso. “ “Affronteremo tematiche attuali e dolorose che afferiscono al mondo del cyberspazio” dichiara la criminologa Ippolito- lo slut-shaming che consiste in insulti sessuali continui ed umiliazioni da sgualdrina attraverso pubblicazione di fotografie e commenti, perpetrati dal branco (spesso coperto dall’anonimato), nei confronti di vittime ignare, all’interno di canali social e il Victim blaming” Trattasi dichiara la criminologa Seppini “della colpevolizzazione della vittima di qualsiasi atto di violenza. Il termine è utilizzato tendenzialmente in riferimento agli stupri virtuali: le persone ritengono le vittime responsabili dell’accaduto tanto da indurle ad autocolpevolizzarsi.

