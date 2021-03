Carlo De Benedetti, indagine della Consob sui suoi commercialisti: quello strano giro di soldi, come lo spiegano?

18 marzo 2021 a

Inghippi e intoppi per Carlo De Benedetti. Tre professionisti vicini a lui sono finiti nel mirino della Consob. La Commissione nazionale per le società e la Borsa infatti, presieduta da Paolo Savona, ha fatto una multa di 80mila euro ciascuno a Eugenio Randon, Pietro Bessi ed Emanuela Congedo, già componenti del collegio sindacale della quotata M&C dell'Ingegnere, poi messa in liquidazione.

"Il provvedimento è stato preso per la violazione dell'articolo 149, comma 1, lett. a), del TUF, per non avere rilevato le irregolarità poste in essere dalla società in relazione ai compensi riconosciuti agli amministratori esecutivi del gruppo M&C in occasione di alcune fra cui 3,6 milioni di euro corrisposti a Giovanni Canetta Roeder, allora presidente di M&C e poi liquidatore della stessa", scrive il Tempo.

C'è da sottolineare che Emanuela Congedo, fra l'altro, oggi è presidente del collegio sindacale di Editoriale Domani, la nuova avventura editoriale di De Benedetti (di cui è consigliere d'amministrazione anche Canetta Roeder), ed è sindaco di Romed, cassaforte italiana dell'Ingegnere. Insomma un bell'incastro di società e di opportunità economiche che toccano, lambiscono Carlo De Benedetti. Che da tempo ha lasciato l'avventura editoriale di Repubblica, ma che non gli ha fatto dimenticate comunque il desiderio e la passione per la carta stampata e per l'editoria.

Dopo il giornale fondato da Scalfari, ecco la nuova scelta di rimanere nell'informazione con la creazione della creatura "Il domani", diretto da Stefano Feltri. Una avventura nata Il 4 maggio dello scorso anno, con un capitale di 10 milioni. Presidente della società, di cui l'Ingegnere è azionista unico, è Luigi Zanda, ex tesoriere del Pd. Il consiglio di amministrazione, come scritto prima è composto da Giovanni Canetta, Federica Mariani, Massimo Segre, Virginia Ripa di Meana, Grazia Volo. Il 25 maggio dello stesso anno la Domani Spa ha acquisito il 15% della casa editrice Skira Editore.

