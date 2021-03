Esercito, un carro armato sbaglia mira: orrore a Pordenone, su cosa apre il fuoco. Una strage di...

18 marzo 2021 a

Da Vivaro, in provincia di Pordenone, arriva una notizia a dir poco curiosa: a riportarla è La Stampa, che ha documentato il fatto che un carro armato dell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro in un poligono riservato alle forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 marzo, ma i titolari dell’azienda agricola che sono rimasti danneggiati dall’errore di mira si sono accorti dell’increscioso accaduto soltanto stamattina, quando sono entrati nel capannone.

“Numerose galline sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava”, si legge su La Stampa che ha riportato la notizia. La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta per capire come sia stato possibile un simile errore da parte dell’Esercito. Adesso stanno indagando i Carabinieri, che hanno posto sotto sequestro i carri armati impegnati nell’esercitazione (pare che fossero almeno quattro). L’esercitazione della Brigata Pozzuolo del Friuli si è svolta di notte: erano impegnati congiuntamente il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia.

Pare che i militari non si siano accorti subito dell’errore perché il colpo non ha innescato alcun incendio: la Procura con le sue indagini intende chiarire perché il carro armato ha sparato in direzione del centro abitato, visto che l’area riservata ai tiri si trova in direzione opposta. Tra l’altro i titolari dell’azienda agricola erano all’oscuro di tutto e non riuscivano a spiegarsi perché il capannone fosse danneggiato e le galline morte: i Carabinieri invece hanno subito capito cos’era accaduto, essendo informati dell’esercitazione notturna.

