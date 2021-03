Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza: dal 22 marzo cambio di colore, incubo Sardegna ma c'è chi fa festa

19 marzo 2021 a

Nuovi cambi di colore per le regioni italiane. L'ultima ordinanza Covid che il ministro della Salute Roberto Speranza, firmata venerdì sera, prevede l’uscita della Sardegna dalla zona bianca (unica in Italia) e l'ingesso automatico in zona arancione (quella gialla è stata sospesa fino a Pasquetta), mentre respira un po' il Molise, che dalla zona rossa viene "promosso" in zona arancione da lunedì 22 marzo. Tutte le altre Regioni diventate rosse una settimana fa restano nel massimo grado di restrizioni, visto che le ordinanze hanno validità di 15 giorni per permettere alla "stretta" su negozi e circolazione di dare qualche risultato sulla curva dei contagi. Resta in zona rossa anche la Campania.

La novità più eclatante è ovviamente quella della Sardegna, che ha visto un significativo peggioramento dei numeri dei nuovi casi di coronavirus e un aumento del 2% dei posti occupati in terapia intensiva. Una mazzata per tutte quelle attività aperte, a partire da bar e ristoranti, costretti chiudere nuovamente dopo una manciata di settimane di ossigeno e ottimismo. E il peggio sembra ancora dover arrivare, perché per i giorni di Pasqua (3-4-5 aprile), anche l'Isola dovrebbe finire in zona rossa, come tutto il resto del territorio nazionale.



Meglio, si diceva, il Molise. In rosso oggi ci sono Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Campania. Servirà aspettare il 26 marzo per eventuali passaggi dalla zona rossa all’arancione. Miglioramento possibile per il Lazio, mentre a rischio di retrocessione in rossa appaiono al momento soprattutto Toscana e Calabria.

