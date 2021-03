Coronavirus, il bollettino del 21 marzo: 20.159 contagi e 300 morti. Aumentano le terapie intensive

21 marzo 2021 a

a

a

Non sono rassicurati i dati sulla pandemia. Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad altri 300 morti, che portano il totale 104.942 a dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.086 tamponi, il tasso positività è al 7,2%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 3.448, +61 da ieri.

"Toccato il punto massimo della settimana". La curva dei contagi e delle intensive: Italia condannata alla zona rossa?

LOMBARDIA - Sono 4.003 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati della Protezione civile. I morti sono 90, per un totale di 29.799 da inizio pandemia.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.448 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 34 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 316.967 casi di positività, 2.448 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.110 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 14,3%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti.

"Questa volta sarà diversa". Come sarà la nostra estate. Speranza, l'annuncio inaspettato

LAZIO - Sono 1.793 i contagi da coronavirus nel Lazio. Si registrano altri 15 morti. A Roma segnalati 700 nuovi casi. "Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Alla fine della prima settimana di zona rossa si vede un primo segnale di frenata dei contagi. Rispetto alla scorsa domenica il numero dei casi è in diminuzione, oggi andiamo verso la quota delle 800 mila vaccinazioni", dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

"La cura al Covid era pronta nel 2003". Terremoto scientifico, lui? Il ricercatore che svela la farsa tutta italiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.