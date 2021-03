Esselunga e i regali gratuiti, occhio all'ultima maxi-truffa: mai rispondere a questo messaggio

22 marzo 2021 a

Valanga di truffe ai tempi del Covid. L'ultima ha colpito la nota catena di supermercati, Esselunga. Da sabato è cominciato a circolare sugli smartphone un falso avviso sulla vincita di regali gratuiti per il 70° anniversario della società di distribuzione. Una vera e propria farsa - ricorda Il Giorno - visto e considerato che Esselunga, nata nel 1957, non ha ancora 70 anni. Si tratta semplicemente di un tentativo di "phishing", nome che in gergo fa riferimento alle truffe informatiche mediante il logo contraffatto di una banca o un'azienda. Nelle mail o nei messaggi il destinatario viene sempre invitato a fornire il numero della carta di credito o del conto corrente.

Qui il meccanismo. Una volta aperto il messaggio su WhatsApp si viene invitati a giocare per la vincita di 7mila premi in palio: una carta regalo-spesa a Esselunga di 100 euro. Compaiono nove pacchi col nastro rosso e cliccando sopra si vince sempre. O meglio si perde perché per riscuotere il premio prima bisogna avviare la catena di Sant'Antonio dell'invio del messaggio a 5 gruppi o 20 contatti e poi inserire i propri dati personali, ambiti dai truffatori.

Non è comunque così difficile comprendere che si tratta di una truffa. Basta buttare un occhio all'indirizzo da cui proviene il messaggio: http://icpkwey.asia/lucky/it-esselunga-bx/?t=1616279298150. È proprio la parola "asia" a scatenare qualche sospetto. Non è la prima volta che il marchio viene colpito. Lo scorso anno è toccato ai falsi buoni spesa da 250 euro. In quel caso, la direzione aziendale di Esselunga, che aveva segnalato l'attività fraudolenta alla Polizia Postale di Milano, aveva avvertito tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito e a far fede alle informazioni diffuse solo attraverso i canali ufficiali dell'azienda. Basta cliccare sul campo 'Da' o 'Mittente' per visualizzare i dettagli dell'indirizzo email, che nel caso deve sempre corrispondere a "esselunga.it" o "newsletter.esselunga.it".

