Cani a bordo dell'aereo? Ecco le compagnie che danno il via alla rivoluzione

23 marzo 2021 a

a

a

Una novità quasi assoluta quella di viaggiare in aereo con il proprio cane. Sono rarissime infatti le compagnie di volo che consentono di portare con sè a bordo, e non in stiva, il compagno a quattro zampe. Tra queste c'è senz'altro l'americana Delta che, dopo decine di incidenti accaduti negli anni passati, ha deciso di cambiare le regole nei confronti degli animali. Troppe le tragiche notizie di cani che hanno perso la vita durante il trasporto aereo. Così la compagnia ha fatto partire un progetto che, per adesso, riguarda solo gli animali di media e piccola taglia ma che - a detta dei suoi vertici - sarà esteso a tutti. Si tratta di un adeguamento dal punto di vista dello spazio e appena sarà fatto, ci saranno buone notizie anche per gli animali di grande taglia.

Per chi non lo sapesse, invece, anche la compagnia Alitalia permette l’imbarco sugli aerei degli animali con un peso inferiore ai 10 kg. Mentre Air Transat consente la sola presenza dei cani guida. In ogni caso tutto sembra portare a un grande cambiamento per gli amici a quattro zampe e per i loro padroni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.