Coronavirus, bollettino 24 marzo: altra fiammata di contagi, 460 morti. Ricoveri, verso l'inversione di tendenza?

24 marzo 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia è sempre più difficile da valutare: ogni giorno si verifica un sali-scendi tra gli indicatori chiave. Ad esempio oggi i numeri dei ricoveri ospedalieri sono incoraggianti: ancora non è iniziata la fase discendente, però l’aumento è stato molto contenuto. Lo stesso non si può dire per il numero di nuovi casi e di decessi, che continuano a preoccupare e a far intendere che il peggio di questa terza ondata non è ancora passato. Il bollettino di oggi, mercoledì 24 marzo, dà conto infatti di un importante aumento dei contagiati (21.267 contro i circa 18mila di ieri), mentre i morti sono scesi da 551 a 460 ma rimangono comunque tanti.

I guariti sono invece 20.132 su 363.767 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è lievemente salito al 5,8 per cento (+0,2 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane alta ma almeno nelle ultime 24 ore non è aumentata in maniera importante: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +10 mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +42. Nel frattempo prosegue su buoni ritmi la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quota 8.346.445 dosi somministrate in tutta Italia: sono circa 230mila in più di ieri.

“L’obiettivo rimane vaccinare mezzo milione di italiani al giorno - ha ribadito Mario Draghi nel suo intervento al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo - voglio dare un messaggio di fiducia a tutti i cittadini. Sulle riaperture la priorità è la scuola sino alla prima media, speriamo che dopo Pasqua la situazione lo consentirà”. Per quanto riguarda le Regioni, da segnalare il triste primato della Lombardia, che ha superato la soglia dei 30mila morti: inoltre oggi ha fatto registrare 4.282 nuovi contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.