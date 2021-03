Barrette di riso ritirate, "ossido di etilene nello zenzero": il pericoloso prodotto da evitare

25 marzo 2021 a

Attenzione a queste barrette, se le avete comprate non consumatele. Coop, Carrefour e il ministero della Salute hanno diffuso l’avviso di richiamo di due lotti di barrette Raw Bar riso e zenzero al limone a marchio Céréal Bio per il “contenuto di ossido di etilene superiore ai limiti di legge dovuto alla presenza di zenzero”. Riporta ilfattoalimentare.it che il prodotto in questione è venduto in unità da 35 grammi con il numero di lotto L030621 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/06/2021, e il lotto L221021 con Tmc 22/10/21.

Queste merendine sono state prodotte da Meraviglie S.r.l., nello stabilimento di via del Commercio 16, a Sommacampagna in provincia di Verona.

Coop ha precisato in un comunicato che il provvedimento interessa soltanto i supermercati delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria. Ma a scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800-018124 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00

Ma non finisce qui. Sempre il ministero della Salute ha anche pubblicato un avviso di sicurezza alimentare per un omogeneizzato. La comunicazione è arrivata in seguito alla segnalazione da parte dei carabinieri del Nas di “una lamentela di un consumatore riguardante il riscontro di un frammento di vetro nell’omogeneizzato al gusto mela-ananas Mellin, confezione in vetro da 100 grammi, lotto 01600021, TMC 24/09/2022 11:33”.

Il ministero ha precisato che “sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte delle Autorità Competenti circa il caso e per il ritiro, a scopo precauzionale, del lotto segnalato".

