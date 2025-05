Garlasco, Paola Cappa: "Come è stata uccisa Chiara"

"Per quanto saputo dalla stampa e dalla tv mia cugina è stata colpita alla testa probabilmente con un alare del camino o con altri oggetti reperiti in casa. Voglio aggiungere che dovete cercare l’omicida tra i suoi ex colleghi di Pavia e gli attuali di Milano, in quanto secondo me ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto facendosene una vera fobia e, studiate le abitudini della Chiara, in questa settimana ha agito d’impulso".

Il 15 agosto 2007, alle 17:30, Paola Cappa, gemella di Stefania, come riporta il Tempo, ha rilasciato questa dichiarazione, che oggi appare rilevante per la nuova indagine. Le sorelle forniranno il DNA per un’analisi probatoria sull’omicidio di Chiara Poggi, per cui è accusato, insieme ad altri, Andrea Sempio. Non indagate, le Cappa daranno i loro profili genetici solo se dai reperti della scena del crimine emergesse DNA femminile, per escluderle, dato che visitavano spesso la casa di Chiara.