Garlasco, Marco Poggi in Procura: dubbi su Andrea Sempio

Marco Poggi sentito in contemporanea agli interrogatori di Andrea Sempio. Al fratello di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, verranno chiesti dettagli sulla sua vecchia cerchia di amici. Sempio compreso. Sì perché in tanti in questi anni hanno parlato di Marco, Andrea, Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti come di un gruppo unitissimo. Gli stessi legali del nuovo indagato, Sempio appunto, hanno riferito: "Marco chiama quotidianamente Andrea, è distrutto per l’amico". Eppure - stando a quanto fatto trapelare dal Corriere della Sera - i rapporti non sarebbero poi così idilliaci.

Marco Poggi ora abita a Mestre, dove si è trasferito per lavoro. I magistrati considerano il suo ascolto, come testimone, qualcosa di più di una semplice verbalizzazione. Basti pensare che nel primo verbale di marzo i carabinieri hanno chiesto a Marco del suo rapporto con gli amici, in particolare con Sempio, della frequentazione di casa Poggi da parte del gruppo, delle vacanze programmate a Punta Ala, delle tre telefonate — alle 17.42 e alle 17.40 del 7 agosto, e alle 16.54 del giorno 8 — fatte da Sempio ("cercavo Marco") mentre lui era in vacanza in Trentino già dal 5 agosto.