Tirrenia, la palla resta ai commissari: la soluzione proposta dalla società

La palla resta ai commissari di TIRRENIA AS. La soluzione proposta dalla compagnia garantisce il pagamento dell’80% del credito che da chirografario verrebbe elevato a privilegiato con ipoteche di primo grado e garantirebbe la piena occupazione del personale navigante anche in assenza del rinnovo della convenzione ed il proseguo del piano di rinnovo flotta del gruppo. Soluzioni diverse comporterebbero il recupero del credito fra il 17% ed il 26% e seri rischi sui collegamenti marittimi e sul personale marittimo laddove la pandemia ha lasciato decine di migliaia di lavoratori del mare senza lavoro mentre il gruppo Onorato ha confermato i livelli occupazionali in quadro competivo dove altri gruppi armatoriali si sono dichiarati contrari alle clausole di salvaguardia sul personale.

