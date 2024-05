MotoGp, Pecco Bagnaia da urlo in Catalunya: rimonta, vince e riscatta la caduta della vigilia

26 maggio 2024 a

Pecco Bagnaia vince il Gp della Catalunya, sesta appuntamento del mondiale di MotoGp. Il campione del mondo della Ducati ha preceduto il leader della classifica Jorge Martin (Ducati Pramac) con un sorpasso sullo spagnolo a sei giri dalla fine. Sul podio Marc Marquez con la Ducati del team Gresini dopo la sua ennesima rimonta.

Per Bagnaia è la terza vittoria stagionale. Il campione del mondo in carica, inoltre, sfata un tabù su una pista dove ieri ad un giro dalla fine nella sprint è caduto mentre era lanciato verso la vittoria. Completano la top10 Espargarò, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Alex Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo. Dodicesimo Bezzecchi, diciottesimo Marini. Caduta di Pedro Acosta a metà gara mentre era in seconda posizione.

In classifica generale Martin comanda con 155 punti, seguito da Bagnaia a -39 e da Marquez a -41. Quarto Bastianini a -61, ma per il Mondiale è sempre più una corsa a tre.