Mattia Fogarin, "ho fatto qualcosa di irreparabile". Scomparso 10 giorni fa, come lo trovano morto: choc a Padova

01 aprile 2021 a

a

a

Dieci giorni fa, Mattia Fogarin era scomparso da Padova. Ora è stato ritrovato, morto. Un caso inquietante. Il ragazzo si era allontanato dalla casa nella quale viveva insieme ai genitori e dopo giorni di ricerche è stato trovato senza vita all'interno del canale Scaricatore.

Sul luogo sono arrivati immediatamente i familiari per il riconoscimento. Dunque, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere del ragazzo. Mattia è stato ritrovato dopo che dei passanti avevano lanciato l'allarme dopo aver notato un corpo nello Scaricatore. Sin dal principio, quando sono arrivati i soccorsi, l'ipotesi era che si trattasse proprio di Mattia Fogarin, ipotesi poi drammaticamente confermata dalla famiglia del 21enne, che ha riconosciuto il corpo di loro figlio.

Sin dal principio, quando Mattia era scomparso, la famiglia si era allertata e aveva temuto il peggio. Il punto è che i familiari avevano trovato un messaggio di Mattia in cui diceva: "Ho fatto qualcosa di irreparabile". Qualcosa che forse gli è costato la vita. Madre e padre hanno da subito temuto che Mattia avesse fatto un gesto estremo. La notte della scomparsa, Mattia aveva svegliato i genitori, rivelando loro di voler scappare perché aveva fatto qualcosa di grave, "impossibile da riparare". Fino a poche ore fa, la speranza era di trovarlo vivo. Speranza svanita. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il perimetro di una vicenda torbida e, per ora, senza spiegazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.