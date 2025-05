Padova, eco-teppisti tutti assolti? La Lega in rivolta

La Lega si scaglia contro il proscioglimento degli attivisti di Ultima Generazione. Il giudice ne ha assolto uno, che aveva chiesto il rito abbreviato, e ha decretato il non luogo a procedere per gli altri 11 militanti del gruppo estremista ambientalista di Padova. Gli attivisti erano a processo per aver partecipato e promosso azioni di disobbedienza civile nonviolenta nel corso del 2022 (si va dalla manifestazione non autorizzata alla interruzione di pubblico servizio, degrado di beni, deturpamento e imbrattamento). «Ho la piena fiducia nella magistratura, ma in alcuni casi comprendere è difficile» ha dichiarato Elisa Cavinato, consigliere regionale della Lega.

«Bloccare le strade, interrompere il traffico, mettere in pericolo se stessi e gli automobilisti, non è il modo giusto per protestare. E per come la vedo io, è un reato che va sanzionato». «Se passa il principio che paralizzare una città è lecito, l’anarchia prenderà il sopravvento» ha aggiunto. La sentenza del Tribunale di Padova, dunque, «mi lascia molto perplessa: queste azioni sono pericolose e creano un danno enorme. Occupare strade ad alta percorrenza, imbrattare opere d’arte, interrompere eventi culturali non sono gesti rivoluzionari, sono gesti sconsiderati. Cosa c’entra la difesa dell’ambiente con il fermare il traffico, con il bloccare lavoratori, con imbrattare edifici pubblici dedicati alla cultura?». Gli attivisti di Ultima generazione, ha aggiunto Cavinato «dovrebbero affrontare le conseguenze dei loro gesti, e non essere autorizzati a comportarsi come vandali. Viceversa, inutile lamentarsi del fatto che in Italia ci siano troppi impuniti in libertà».