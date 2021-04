Stefano Bonaccini, consegnato un pacco a casa: "Frode Covid", cosa c'era dentro

05 aprile 2021 a

Stefano Bonaccini ha vissuto dei momenti di forte preoccupazione nella mattinata di oggi, lunedì 5 aprile. L’Emilia Romagna si trova ancora in zona rossa insieme ad altre otto Regioni, ma evidentemente qualcuno non riesce più a reggere psicologicamente le restrizioni durissime che vanno avanti ormai da più di un anno. Un pacco sospetto è stato consegnato al presidente della Regione da due uomini, che si sono presentati a casa sua in provincia di Modena.

Sopra al pacco di cartone c’era un foglio con la scritta “Frode Covid”: il motivo per cui è stato consegnato a Bonaccini è chiaro, dato che i due uomini che si sono presentati alla sua porta avrebbero sostenuto che gli ospedali sono vuoti e che con il lockdown si toglie il lavoro alle persone. Dopo attimi di apprensione, sono intervenuti i militati che hanno poi verificato il contenuto del pacco, che per fortuna conteneva soltanto materiale di scarto.

Al suo interno c’erano infatti per lo più cartacce e pannolini sporchi: i carabinieri, immediatamente allertati, hanno consigliato al governatore di lasciare il pacco fuori casa fino a quando non lo avrebbero controllato. In attesa degli accertamenti del caso, la Procura di Modena è già stata alterata: il foglio sopra il pacco riportava come mittenti “Oss, bimbi, famiglie, aziende, popolo italiano”. Inoltre sono state adottate misure per rafforzare la sicurezza di Bonaccini.

