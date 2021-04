Piazza Montecitorio, scontri violenti tra manifestanti e polizia: altissima tensione

06 aprile 2021 a

a

a

Le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti che si erano riuniti a Piazza Montecitorio per manifestare contro le chiusure imposte dal governo per far rallentare i contagi. La situazione è degenerata quando c’è stato un tentativo di scavalcare le transenne: a quel punto è partita un’azione di alleggerimento da parte della polizia, durante la quale un agente è rimasto ferito alla testa a causa di una bottiglia di vetro che lo ha colpito. Il lancio di oggetti è stato piuttosto prolungato: addirittura è arrivato un megafono dalle parti delle forze dell’ordine e degli operatori televisivi impegnati nelle riprese.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.