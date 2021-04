Denise Pipitone, "Ciao mammina": lo scoop di Barbara D'Urso con Olesya Rostova sotto ipnosi

07 aprile 2021 a

Ancora col fiato sospeso per il caso di Denise Pipitone, la piccola di Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce nel 2004 : nessuna notizia ufficiale è stata ancora comunicata. A breve il programma russo che si sta occupando della storia svelerà se Olesya Rostova, la ragazza di Mosca che ha denunciato di essere stata rapita da bambina, sia veramente la figlia di Piera Maggio. Intanto uno scoop arriva dal programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque.

Nella puntata della trasmissione russa che andrà in onda questa sera interverrà Giacomo Frazzitta, avvocato della signora Maggio, e verrà rivelato in diretta il risultato del confronto tra i gruppi sanguigni di Denise e Olesya. La D’Urso, però, ha mandato in onda alcuni stralci della puntata di ieri sera, quando la ragazza russa ha incontrato un'altra presunta mamma naturale. Nel filmato si vede il conduttore dello show lanciare un video in cui la Rostova viene ipnotizzata ricordando i momenti della sua infanzia. “Ero molto piccola, con occhietti neri e capelli neri”, ha detto sotto ipnosi.

Dopo il video, Olesya entra in studio e si rivolge alla presunta mamma naturale dicendo: “Ciao mammina”. A quel punto arriva il momento della busta con il confronto del Dna. Un rito degno di un reality show. Si scopre così che la donna in studio non è la mamma della ragazza russa. Quest’ultima, poi, si lascia sfuggire di avere una voglia sulla pancia. Ma viene subito bloccata dal conduttore: “Non vogliamo diffondere troppi dettagli”. Solo stasera, comunque, si saprà se Olesya è davvero Denise.

