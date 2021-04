Coronavirus, nuovi colori per le regioni: quattro verso il rosso. Ecco chi spera nell'arancio

08 aprile 2021 a

La Lombardia potrebbe passare dalla zona rossa alla zona arancione dalla prossima settimana, con regole e divieti meno restrittivi per scuola, spostamenti, categorie di negozi. Ad annunciarlo è il governatore Attilio Fontana che ai microfoni di Rtl 102.5 ha detto: "I numeri che stiamo valutando ed elaborando da mandare alla cabina di regia a Roma vanno in questa direzione. L'indice di incidenza, l'Rt e la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Quindi sicuramente da venerdì potremmo essere inseriti nella zona arancione".

Poi ha aggiunto: "Esiste un nuovo decreto che sostiene che ci si sposti in una zona senza aspettare due settimane di conferma dei dati, quindi mi auguro e farò di tutto e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione".

E non è l'unica regione che potrebbe passare all'arancione. Dopo il lockdown pasquale da domani venerdì 9 aprile potrebbero dire addio al rosso anche l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia e forse anche il Piemonte e la Toscana anche se dipenderà molto dalla situazione delle strutture sanitarie. Insomma, se così fosse in molte regioni si potrebbero riaprire negozi, parrucchieri e centri estetici. E ci si potrà spostare con più libertà, almeno nel proprio comune.

Al momento in zona rossa ci sono anche la Calabria, la Campania, la Puglia e la Valle d'Aosta. Mentre tutte le altre regioni sono già arancioni.

Ora non resta che attendere l'ordinanza per il cambio di fascia del ministro della Salute Roberto Speranza. I numeri di contagi, terapie intensive e Rt sono confortanti in queste ultime settimane. Speriamo di vedere un'Italia in arancione, e non più in rosso.

