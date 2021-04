Vaccino, arrivano le prime dosi di Johnson & Johnson nel Lazio: "Andranno alle carceri"

10 aprile 2021 a

La prossima settimana in Italia arriveranno le prime dosi di Johnson & Johnson, il vaccino monodose. Stando alle fonti dell’Ansa, si tratterebbe di un primo carico da 184mila dosi delle 400-500mila attese entro la fine di aprile: un’inerzia rispetto alla campagna vaccinale attualmente in corso, che è arrivata a quasi 400mila iniezioni al giorno. Le fiale dell’unico vaccino monodose dovrebbero arrivare tra martedì e mercoledì all’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175mila dosi di AstraZeneca.

Attesa, inoltre, anche la consegna di Pfizer, che dovrebbe scaricare in tutta Italia oltre un milione di dosi entro mercoledì: non si conoscono invece le quantità di Moderna, la cui consegna pure è prevista per l’inizio della settimana. Intanto dal Lazio l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che “il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson & Johnson. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti. Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture”.

