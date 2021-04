Gratta e Vinci, come porta a casa 2 milioni di euro: un quartiere sconvolto (e il piccolo mistero)

15 aprile 2021 a

a

a

Un Gratta e Vinci che ti cambia la vita. In modo profondo, radicale, totale, indimenticabile. Una di quelle vincite che fanno rumore in tutta Italia. Già, perché l'importo è pazzesco. La vicenda arriva dalla Sardegna, da Cagliari. La tabaccheria fortunata dove è stato venduto il tagliando vincente si trova in via Santa Margherita, nel quartiere Stampace.

Gratta e Vinci, secondo colpo grossissimo: quanto vince e soprattutto dove. Un caso? Tam-tam in tutta Italia

Il fortunato, insomma, ha comprato un grattino dal valore di 10 euro. Risultato? Ne ha vinti 2 milioni, di euro. Vita stravolta, in meglio ovviamente. Il tutto dopo aver grattato con cura uno di quei tagliandini a cui ci affidiamo, speranzosi e quasi sempre, a stretto giro di posta, disillusi.

Una vincita che ha fatto mormorare per lunghi giorni Stampace, dove si sussurrava che fosse soltanto una voce di quartiere. E invece no, non è così. Tutto vero. Anche se il titolare della tabaccheria, Ignazio Gaviano, ha smentito di aver ricevvuto da parte del fortunato la fotocopia della giocata. Da prassi, per la conferma ufficiale, comunque, bisogna attendere Lottomatica.

Gratta e Vinci, un colpo da 500mila euro: il trionfo dopo il dramma nel 2016. Da lacrime: chi sbanca

Solo successivamente la tabaccheria potrà esporre all'esterno il cartello che annuncia la vittima, che è comunque stata confermata da fonti non ufficiali. E chissà, forse il titolare della tabaccheria, altrettanto speranzoso come il fortunato nel momento della giocata, attende da quest'ultimo un riconoscimento, ovviamente economico, come quasi da prassi in queste circostanze.

Vincite milionarie assicurate: beccati i furbetti del Gratta e Vinci. Ecco come si intascavano cifre da capogiro funzionario e noto guardalinee

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.