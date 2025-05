Andrea Sempio, bomba del Tg1: "La sua impronta di fianco al cadavere di Chiara Poggi"

L'ultima, clamorosa, svolta nel caso Garlasco. Stando ai nuovi accertamenti scientifici disposti dalla procura di Pavia sarebbe stata rinvenuta l'impronta della mano di Andrea Sempio, al momento unico indagato, accanto al corpo senza vita di Chiara Poggi. Ne danno notizia i social del Tg1. Dell'impronta sul muro delle scale della cantina si parla nella perizia disposta dagli inquirenti, a quanto si apprende, anche al centro dell'interrogatorio di oggi di Alberto Stasi. Un elemento di indagine che potrebbe aggravare la posizione di Sempio che oggi non si è presentato in Procura, a Pavia, dove avrebbe dovuto rispondere alle domande dei pm. Appellandosi a un cavillo del codice di procedura penale, l'avvocato Angela Taccia, ha fatto sapere che non sarebbero state rispettate le tempistiche per la convocazione dell'indagato e da qui la decisione di non presentarsi insieme al suo assistito.

"Guerra senza paura. Cpp we love u" con l’emoticon di un tigrotto: con questa storia su Instagram la Taccia ha di fatto annunciato l'assenza di Sempio a Pavia. Su quanto accaduto è intervenuto anche il legale di Alberto Stasi, anche lui sentito in procura: "Lo devono giudicare altri, voi fate i cronisti...", ha affermato rivolgendosi ai giornalisti presenti davanti alla procura. Il giallo di Chiara Poggi a questo punto potrebbe riaprirsi con un enorme colpo di scena.