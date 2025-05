Salerno, l'ex grillino insulta un docente universitario: "Stai zitto, non rompere il cazz***"

Un ex grillino, con un passato in Parlamento, è stato cacciato da un'aula universitaria. Lui, dal canto suo, ha riempito di improperi il docente. Stiamo parlando di Luigi Iovino, fino a sette anni fa deputato del Movimento Cinque Stelle. È lui il protagonista di un video che è subito diventato virale sui social. "L’università è questo, lo è sicuramente dal lato della didattica. E’ una relazione di rispetto. Io ho avuto il privilegio di vivere questa relazione. Un episodio negativo, un momento divergente, non mettono neanche per un attimo in discussione questo privilegio, del quale continuo a ringraziare anche in questo momento le studentesse e gli studenti che nel tempo me lo hanno permesso", ha commentato il professore.

Ma le immagini parlano chiaro. Il professore Gennaro Avallone, ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio, aveva chiesto un po’ di silenzio ai giovani che erano vicino alla sua aula. Ma era stato aggredito verbalmente proprio da Iovino: "Ma stia zitto!". "Questo è il livello?", la replica del professore. "Ma vuoi stare zitto? Vai a fare lezione, non rompere il c…", ha contro ribattuto l'ex grillino.